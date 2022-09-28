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بالإنفوجراف.. 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية
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بالإنفوجراف.. 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية

بالإنفوجراف.. 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية

بالإنفوجراف.. 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية
٠٨:٥٨:٠٧ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الجوازات عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.

وأوضحت عبر حسابها على «تويتر» أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يومًا) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

والشروط الواجب توافرها هي:

– أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل.

– أن لا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

– خلو سجل العامل من المخالفات المرورية.

– صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر».

وإصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة هي خدمة تتيح للمؤسسات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة التابعة لهم خلال فترة التجربة (90 يومًا)، بداية من دخولهم للمملكة، وذلك من خلال منصة أبشر أعمال.

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الكلمات الدلالية:
العمالة المنزلية انفوجراف تأشيرة خروج خروج نهائي منصة أبشر

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