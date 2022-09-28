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الطقس الآن.. خبير يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
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الطقس الآن.. خبير يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

الطقس الآن.. خبير يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

الطقس الآن.. خبير يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
٠٨:٢٩:١٨ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة جدًا نهارًا على أجزاء من سواحل مكة والمدينة وتبوك.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

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وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من مرتفعات مكة ومناطق جنوب المملكة، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق ووسط وغرب وشمال المملكة.

عوالق ترابية على مكة المكرمة والباحة وعسير

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

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سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني الطقس الان العوالق الترابية الغبار خريطة الأمطار درجات الحرارة

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