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لتجنب الحوادث.. «المرور» يدعو قائدي المركبات إلى اليقظة في هذا الطريق

لتجنب الحوادث.. «المرور» يدعو قائدي المركبات إلى اليقظة في هذا الطريق

لتجنب الحوادث.. «المرور» يدعو قائدي المركبات إلى اليقظة في هذا الطريق
٠٨:١٢:٠٢ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت إدارة المرور، كافة قائدي المركبات إلى اليقظة في حال كانوا يسيرون في طريق يعتادون عليه، لأن هذا لا يكفي للخروج منه بأمان، فقد تحدث متغيرات مفاجئة بالطريق.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

إرشادات لتجنب الحوادث على الطرق

وقالت إدارة المرور إن “معرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك الدائم فيه لا يعني عدم الانتباه أثناء القيادة، فهناك متغيرات خارجية مفاجئة قد تحدث مما تتسبب بالحوادث المرورية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطريق”.

ومؤخرًا، قدمت إدارة المرور بالمملكة 9 نصائح وإرشادات لقائدي السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وبحسب الإدارة، فإن تلك النصائح والإرشادات هي، القيادة في حدود السرعة المسموحة، وتخصيص وقت كافي للرحلة، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه، وإعطاء حقوق الأفضلي،.

ومن بين الإرشادات أيضًا، القيادة بحرص شديد خلال التغيرات المناخية، واستخدام حزام الأمان، وكذلك استخدام أضواء التحذير.

وتعد القيادة بسرعة هي واحدة من المسببات الرئيسة لحوادث الطرق. وتؤثر السرعة على احتمال التعرّض لحادث وأيضاً على درجة خطورة الحادث. ويزداد احتمال وقوع حادث سيارة مع زيادة سرعة السفر.

ولذلك يجب الالتزام بتعليمات القانون والإبطاء اعتماداً على ظروف الطريق والطقس (مثل المطر والضباب والازدحام المروري).

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لتجنب الحوادث.. “المرور” ينصح بـ9 إرشادات ضرورية خلال القيادة

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إدارة المرور القيادة الآمنة المرور السعودي حوادث الطرقات نصائح وإرشادات

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