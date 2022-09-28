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أوكرانيا: إسقاط 3 صواريخ كروز أطلقها الروس على أوديسا وكريفي ريه
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أوكرانيا: إسقاط 3 صواريخ كروز أطلقها الروس على أوديسا وكريفي ريه

أوكرانيا: إسقاط 3 صواريخ كروز أطلقها الروس على أوديسا وكريفي ريه

أوكرانيا: إسقاط 3 صواريخ كروز أطلقها الروس على أوديسا وكريفي ريه
٠٧:٤٩:٥١ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على مدينتي أوديسا وكريفي ريه.

زيلينسكي: روسيا تضع العالم على حافة كارثة نووية

وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن روسيا تضع العالم على حافة كارثة نووية وتغض الطرف عن دعوات الانسحاب من محطة زابوروجيا، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى عقوبات عالمية قاسية ضد روسيا تتضمن استبعادها من كل المنظمات الدولية أو تعليق مشاركتها، وأن تهديدات بوتين بشأن اتفاقية تصدير الحبوب قد تعرض حياة مئات الملايين عبر العالم للخطر.

مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 1.1 مليار دولار

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من تدمير محطة التحكم الأرضية للطائرات المسيرة في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

أمريكا تكثف مراقبة الأسلحة النووية الروسية

في الوقت نفسه، نقل موقع”بوليتيكو” عن مصادر أن وكالات المخابرات الأمريكية تكثف مراقبة الأسلحة النووية الروسية، وأنه لدى الغرب إمكانية الوصول للمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقدرات النووية لروسيا، وأن المخابرات الغربية تحاول تقييم ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مؤكدًا نقلًا عن القيادة الإستراتيجية الأمريكية أنها مستعدة للرد على أي “استفزازات روسية” إذا لزم الأمر.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الأسلحة النووية روسيا زيانسكي

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