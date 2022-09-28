الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها

تواصل ـ فريق التحرير:

أدى انهيار شبكة الكهرباء في كوبا إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد، وذلك بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار “إيان” في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

واجتاح الإعصار “الخطير” الطرف الغربي من الدولة الجزيرة، مصحوبًا برياح عنيفة وفيضانات؛ فيما وجهت السلطات بمساعدة المتضررين.

آثار العاصفة المدمرة

وقال المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو غيرا: “إن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية”، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأضاف غيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من الأربعاء لإعادة الكهرباء.

ووفق التوقعات سيضرب إعصار “إيان” المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعد الإعصار سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتسبب إعصار أندرو في دمار واسع النطاق في ولاية فلوريدا خلال عام 1992، حيث خلف ما يقرب من عشرين حالة وفاة آنذاك.

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