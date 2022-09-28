الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها
أخطر من كورونا في الشتاء.. تحذير من سلالة جديدة قاتلة بدأت تتفشى عالميًا
خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا
“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة وعوالق ترابية على هذه المناطق
بطريقة ذكية.. توزيع الخبز بالمجان على الفقراء في مدينة خليجية
الغضب يتزايد في إيران .. استقالات لأساتذة جامعيين وعمال النفط يعتزمون الإضراب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها

الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها

الإعصار إيان يتسبب في قطع الكهرباء عن هذه الدولة بأكملها
٠٧:٤٥:٠٧ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أدى انهيار شبكة الكهرباء في كوبا إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد، وذلك بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار “إيان” في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

واجتاح الإعصار “الخطير” الطرف الغربي من الدولة الجزيرة، مصحوبًا برياح عنيفة وفيضانات؛ فيما وجهت السلطات بمساعدة المتضررين.

آثار العاصفة المدمرة

وقال المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو غيرا: “إن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبط بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية”، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأضاف غيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من الأربعاء لإعادة الكهرباء.

ووفق التوقعات سيضرب إعصار “إيان” المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعد الإعصار سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتسبب إعصار أندرو في دمار واسع النطاق في ولاية فلوريدا خلال عام 1992، حيث خلف ما يقرب من عشرين حالة وفاة آنذاك.

اقرأ أيضًا:

70 مليار دولار حجم الخسائر المتوقعة من إعصار إيان في أمريكا

بالفيديو.. ناسا تعلن نجاح اصطدام مركبة فضائية بكويكب لتحويل مساره

الكلمات الدلالية:
إعصار عنيف إعصار مدمر الإعصار إيان قطع الإمدادات قطع الكهرباء

مواد ذات صلة

المزيد
صيدلانية: غالبية الأخطاء الطبية تتمثل في «الدوائية»

صيدلانية: غالبية الأخطاء الطبية تتمثل في «الدوائية»

٠٩:٤٩ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
إيران.. 70 نائباً بالبرلمان يطالبون بمنع السفر إلى مكة لأداء العمرة

إيران.. 70 نائباً بالبرلمان يطالبون بمنع السفر إلى مكة لأداء العمرة

٠٢:٣٩ م، الأربعاء، ٠٨ أبريل ٢٠١٥
«الاتصالات»: نستهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90%

«الاتصالات»: نستهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90%

٠٧:٢٨ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
بالصور.. وفاة شابين في تصادم مركبتيهما وجهاً لوجه بالليث

بالصور.. وفاة شابين في تصادم مركبتيهما وجهاً لوجه بالليث

٠١:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *