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خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا
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خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا
٠٧:٢٩:٢٨ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات إغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا، حيث أوضحت هيئة السوق المالية أن هذه الخدمة تتيح إغلاق فترة الطرح الخاص، غن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى الخدمة الإلكترونية، وسجّل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

2 – اذهب إلى صفحة السجلات، ومن ثم اضغط على “تفاصيل صندوق الاستثمار الخاص”.

3 – اختر الصندوق المراد إغلاقه، ومن ثم اضغط على إجراء “طلب إغلاق فترة طرح صندوق استثماري”.

4 – أدخل تفاصيل إغلاق فترة طرح الصندوق، وتفاصيل المشترك، ومن ثم اضغط على “تقديم إلى هيئة السوق المالية”.

* المتطلبات:

1 – استلام إشعار إغلاق فترة الطرح الخاص.

2 – التأكد من توافق جميع المتطلبات مع لائحة صناديق الاستثمار “نموذج رقم 14 -قائمة متطلبات الطرح الخاص”.

3 – التوقيع على قائمة المراجعة لإغلاق فترة الطرح الخاص.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112053000 – 8002451111 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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إغلاق فترة الطرح خدمة اليوم صندوق استثمار هيئة السوق المالية

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