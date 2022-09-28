“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة وعوالق ترابية على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية ونجران، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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