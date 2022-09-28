الغضب يتزايد في إيران .. استقالات لأساتذة جامعيين وعمال النفط يعتزمون الإضراب

تواصل – فريق التحرير :

تصاعدت حدة الغضب والاحتقان في إيران تنديدا بنظام الملالي القامع للحريات وذلك في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق قبل أيام.

وفي أحدث إحصائية فإن عدد القتلى بلغ 200 قتيلا وامتدت الاحتجاجات إلى 154 مدينة.

واستمرت المسيرات الحاشدة في الشوارع لليوم الـ 12 على التوالي، وهتف المتظاهرون ضد المرشد علي خامنئي ومن بين الهتافات التي رفعوها “الموت للديكتاتور” ، فيما أغلق المحتجون الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة طهران.

المتظاهرون يطالبون بإنهاء نظام الملالي

وطالب المتظاهرون بإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية الذي يجمع بين حكم رجال الدين ونظام معقد من المجالس المنتخبة والمعينة.

في الوقت نفسه عمد عناصر شرطة مكافحة الشغب، الذين كانوا يحملون دروعاً، إلى ضرب المتظاهرين بالهراوات، ومزّق طلاب صوراً كبيرة للمرشد ولسابقه الخميني.

وبحسب مصادر في المعارضة الإيرانية، فإن الاحتجاجات امتدت إلى 154 مدينة.

وخلفت قرابة 200 قتيل و10 آلاف معتقل خلال الأيام العشرة الأولى منها، لكن بحسب أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الرسمية، قُتل 41 شخصا بينهم متظاهرون وعناصر أمن الجامعات

أساتذة الجامعات يرفضون المشاركة في الفصول الدراسية

في المقابل، انضم عدد من أساتذة الجامعات إلى الطلاب المحتجين برفضهم المشاركة في الفصول الدراسية.

واستقال بعضهم وكان من أوائل الأساتذة ليلى كله داران، عضوة هيئة التدريس بكلية الدراما بجامعة شيراز ، والتي استقالت من منصبها بنشرها خطاباً يدعم احتجاجات الشعب والطلاب.

كما طالب المرجع الديني حسين نوري الهمداني، حليف المعسكر المحافظ المتشدّد، سلطات الجمهورية الإسلامية بـ «الإصغاء للشعب». وجاء في بيان نشره موقعه الإلكتروني، أنّ «القادة عليهم أن يصغوا لمطالب الشعب، وأن يحلّوا مشاكله، وأن يبدوا اكتراثاً بحقوقه».

احتجاجات عمالية واسعة ضد ممارسات النظام

وحذر عمال متعاقدون في شركة صناعة النفط الإيرانية، من أنه إذا «لم تنته الاعتقالات وقتل المواطنين وقمع وإيذاء النساء بسبب الحجاب واضطهاد الشعب» فلن يصمتوا وسينضمون إلى المواطنين المحتجين ويوقفون العمل.

من جهته، أعلن المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط، أمس الأول عن «غضب واستنكار» هؤلاء العمال «لمقتل الفتاة مهسا أميني على يد دورية الإرشاد».

وخلال السنوات الأخيرة، احتج عمال صناعة النفط والبتروكيماويات في إيران عدة مرات على وضعهم الوظيفي.

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