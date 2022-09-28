بطريقة ذكية.. توزيع الخبز بالمجان على الفقراء في مدينة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت مدينة دبي فكرة جديدة لتوزيع الخبز بالمجان على الفقراء، حيث شرع الأثرياء وملايين العمال المهاجرين الفقراء، آلات ذكية مبرمجة مسبقاً تقوم بتحضير الخبز وتوفيره مجاناً للمحتاجين في خضم فترة من التضخم المتسارع.

ارتفاع أسعار الغذاء

فيما أفاد مركز دبي للإحصاء أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 8,75 % في يوليو على أساس سنوي، في حين قفزت تكلفة النقل بأكثر من 38%.

مساندة الأسر الفقيرة

وحسب وسائل إعلام، أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مبادرة “خبز السبيل” بهدف “مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة”، وفق ما أكد المركز.

من جانبها أوضحت مديرة المركز زينب التميمي، أن “الفكرة هي أن نصل إلى الأسر المتعففة واليد العاملة قبل أن تصل إلينا”، حسب “فرانس برس”.

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