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«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٢:٤٣:٢٥ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس إدارة مكامن النفط

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة.

– يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

-أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط .

– من المتوقع وجود تاريخ تدريبي للدورات والندوات المتخصصة المناسبة. المنشورات الفنية تحظى بالتقدير ولكن الخبرة العملية المتعمقة لها أهمية قصوى.

– يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل ، والفيزياء الصخرية ، والمحاكاة ، والحفر ، والإكمال ، والإنتاج ، والمرافق.

– أن يكون لديك معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة ، والنمذجة الجيولوجية ، والمحاكاة ، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.

– يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع « لينكدإن» للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 27 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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