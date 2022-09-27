«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مهندس إدارة مكامن النفط
المؤهلات والخبرات:
– حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البترول أو تخصص ذي صلة.
– يفضل الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
-أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 10 سنوات بما في ذلك 7 سنوات على الأقل متخصصة في إدارة مكامن النفط .
– من المتوقع وجود تاريخ تدريبي للدورات والندوات المتخصصة المناسبة. المنشورات الفنية تحظى بالتقدير ولكن الخبرة العملية المتعمقة لها أهمية قصوى.
– يجب أن يكون لديك القدرة على التفاعل والتواصل بوضوح مع المتخصصين في الجيولوجيا والمجالات الأخرى مثل تحليل الجوهر والسوائل ، والفيزياء الصخرية ، والمحاكاة ، والحفر ، والإكمال ، والإنتاج ، والمرافق.
– أن يكون لديك معرفة عملية بسجلات الفتحات المفتوحة والفتحات المغطاة ، والنمذجة الجيولوجية ، والمحاكاة ، وإجراءات وتقنيات الإنجاز والإنتاج.
– يجب أن يكون له تاريخ في استخدام ممارسات إدارة المكامن الحديثة لخزانات النفط.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع « لينكدإن» للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 27 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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