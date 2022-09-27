«جنرال موتورز» تفاجئ موظفيها بهذا القرار

تواصل – فريق التحرير:

فاجئت شركة جنرال موتورز الأمريكية، موظفيها، بقرار إداري، بشأن العمل من المنزل، والدوام من مقراتها، بعد مرور قرابة عامين من جائحة كورونا، التي فرضت على معظم الموظفين، العمل من المنزل.

العودة العام المقبل

وقالت “جنرال موتورز”، أمس الثلاثاء، إنها لن تفرض على موظفيها العودة إلى العمل من المكاتب قبل العام المقبل، بعد أن كانت تطالبهم سابقًا بالعودة بدوام جزئي في وقت لاحق من هذا العام، حسب “أرقام”.

وأخطرت عملاق صناعة السيارات الأمريكية الشهيرة، موظفيها الذين كانوا يعملون عن بعد،اق أنها لا تخطط لتحديد أيام الأسبوع التي ستشهد اجتماع كل الموظفين في المكتب، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي خطط مناسبة قبل الربع الأول من عام 2023.

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دوام جزئي غير مكتمل

وكانت “جنرال موتورز” قد أخبرت موظفيها يوم الجمعة الماضي بأنها تتوقع عودتهم إلى العمل من المكتب لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضحت الشركة أن التوضيح الصادر جاء بناءً على الحوار الذي تم منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنها تعتزم الاستمرار في الاستماع إلى تعليقات الموظفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.