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شاهد .. لقطات مذهلة لإعصار «إيان» الذي سيضرب فلوريدا الأمريكية
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شاهد .. لقطات مذهلة لإعصار «إيان» الذي سيضرب فلوريدا الأمريكية

شاهد .. لقطات مذهلة لإعصار «إيان» الذي سيضرب فلوريدا الأمريكية

شاهد .. لقطات مذهلة لإعصار «إيان» الذي سيضرب فلوريدا الأمريكية
٠٢:٠٢:٤٢ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار “إيان” الذي سيضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعد ساعات.

كما يرى من خلال الفيديو البرق والصواعق داخل الإعصار المحمل بالغيوم الكثيفة.

من جهته، قال متخصص في تصميم نماذج الحوارث إنه من المتوقع أن تتراوح الأضرار الناجمة عن إعصار إيان بين 60 و70 مليار دولار.

وأوضح “تشاك واتسون” مصمم نماذج الكوارث في شركة “إنكي ريسيرش”، أن إعصار إيان قد يسبب خسائر مالية غير مسبوقة، منذ إعصار أندرو الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية قبل 30 عامًا، حسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

الإعصار سيضرب المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا

ووفق التوقعات سيضرب إعصار “إيان” المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعد الإعصار سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتسبب إعصار أندرو في دمار واسع النطاق في ولاية فلوريدا خلال عام 1992، حيث خلف ما يقرب من عشرين حالة وفاة آنذاك.

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الكلمات الدلالية:
إعصار آيان إعصار إيان ايان فلوريدا ولاية فلوريدا الأمريكية

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