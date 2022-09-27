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ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة
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ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وقيادات الوزارة
٠١:٢٥:٠٩ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-  واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.


وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة واشراف سمو وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.


وعبر سمو ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لدى سموه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً سموه إلى أن تصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.

وأكد سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من سمو ولي العهد حفظه الله.


حضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومعالي مدير إدارة الشؤون الخاصة لسمو وزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس، ومعالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة.

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الأوامر الملكية قيادات الوزارة وزارة الدفاع وزير الدفاع ولي العهد

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