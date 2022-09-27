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تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا
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تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا

تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا

تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا
٠٢:٠١:٢٥ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وقع تصادم بين سفينتين تجاريتين تحمل أحداهما مجموعة حاويات بينما تحمل الأخرى شحنة من خليط البيتومين وذلك في مياه مدينة باتو باهات الماليزية، أمس الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

وقال قائد المنطقة البحرية في باتو باهات محمد حنيف محمد يونس إن الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون تلقت معلومات بشأن الحادث من الإدارة البحرية للمنطقة الجنوبية، موضحا أن الحادث وقع على بعد 7ر11 ميل بحري جنوب غرب تانجونج لابوه.

من جهته، أكد محمد يونس أن المعلومات الأولية بشأن الحادث، التي تم الحصول عليها من قائد السفينة “ام في جي اس ال جرانيا” المسجلة في ليبيريا والمتجهة إلى ميناء تانجونج بيلباس، تشير إلى أن السفينة “ام في زويفر 1” المسجلة في بنما والمتجهة إلى الصين فقدت السيطرة واصطدمت بالجانب الأيمن من سفينته.

وأضاف أن الفحص الإضافي وجد أنه لم تقع أي إصابات في طاقمي السفينتين وعددهم 45 شخصا، كما لم يحدث أي تسريب نفطي نتيجة للتصادم.

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