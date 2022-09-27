«زابوريجيا وخيرسون» تعلنان نتائج تصويت الانفصال.. وأمريكا تهدد

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أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا، وفي لوغانسك شرق البلاد، أمس الثلاثاء، فوز الأصوات المؤيدة للانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

كييف: استفتاء غير شرعي

في حين وصفت العاصمة الأوكرانية كييف، الاستفتاء بأنه “غير شرعي”، وأيدتها في ذلك دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها، قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بتخلي روسيا عن عدوانها.

وذكرت أنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة من أجل توضيح عدم شرعية الاستفتاء والانفصال عن أوكرانيا.

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نتائج الاستفتاء

وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93.11% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.

وقالت إدارة منطقة خيرسون الموالية لروسيا إن 87.05% من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا، بعد فرز 100% كذلك من الأصوات، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي دونيتسك، في شرق أوكرانيا أيضا، فكانت النتيجة 94.75 % من الأصوات لصالح الضم بعد فرز 56.85% من الأصوات، مساء الثلاثاء، وفقا للجنة الانتخابية الإقليمية.