الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الغضب يتزايد في إيران .. استقالات لأساتذة جامعيين وعمال النفط يعتزمون الإضراب
«أرامكو» تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
«جنرال موتورز» تفاجئ موظفيها بهذا القرار
«زابوريجيا وخيرسون» تعلنان نتائج تصويت الانفصال.. وأمريكا تهدد
شاهد .. لقطات مذهلة لإعصار «إيان» الذي سيضرب فلوريدا الأمريكية
تفاصيل تصادم سفينتين تجاريتين في ماليزيا

الرئيسية

 /

دولي

 /

«زابوريجيا وخيرسون» تعلنان نتائج تصويت الانفصال.. وأمريكا تهدد

«زابوريجيا وخيرسون» تعلنان نتائج تصويت الانفصال.. وأمريكا تهدد

«زابوريجيا وخيرسون» تعلنان نتائج تصويت الانفصال.. وأمريكا تهدد
٠٢:٠٤:٣٣ ص، الأربعاء، ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا، وفي لوغانسك شرق البلاد، أمس الثلاثاء، فوز الأصوات المؤيدة للانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

كييف: استفتاء غير شرعي

في حين وصفت العاصمة الأوكرانية كييف، الاستفتاء بأنه “غير شرعي”، وأيدتها في ذلك دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها، قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، إنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بتخلي روسيا عن عدوانها.

وذكرت أنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة من أجل توضيح عدم شرعية الاستفتاء والانفصال عن أوكرانيا.

اقرأ أيضا:

مبلغ صادم يدفعه الأثرياء الروس فرارا من التجنيد بعد قرار بوتين بـ «التعبئة الجزئية»

نتائج الاستفتاء

وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93.11% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.

وقالت إدارة منطقة خيرسون الموالية لروسيا إن 87.05% من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا، بعد فرز 100% كذلك من الأصوات، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي دونيتسك، في شرق أوكرانيا أيضا، فكانت النتيجة 94.75 % من الأصوات لصالح الضم بعد فرز 56.85% من الأصوات، مساء الثلاثاء، وفقا للجنة الانتخابية الإقليمية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا استفتاء الانفصال عن أوكرانيا ‏الأمم المتحدة التصويت للانضمام إلى روسيا خيرسون زابوريجيا واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة العالمية»: 3 ملايين صومالي يواجهون خطر الموت جوعاً

«الصحة العالمية»: 3 ملايين صومالي يواجهون خطر الموت جوعاً

١٢:٥٢ ص، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
المملكة تساهم بـ 10 ملايين دولار لموازنة المحكمة الخاصة بلبنان

المملكة تساهم بـ 10 ملايين دولار لموازنة المحكمة الخاصة بلبنان

١١:٢٣ م، الجمعة، ٠١ أبريل ٢٠١١
وفاة وزير داخلية الحوثيين في مستشفى تابع لحزب الله

وفاة وزير داخلية الحوثيين في مستشفى تابع لحزب الله

٠٩:٣٤ م، السبت، ٢٠ أبريل ٢٠١٩
المقاومة اليمنية تحقق مزيداً من المكاسب في عدن

المقاومة اليمنية تحقق مزيداً من المكاسب في عدن

٠٩:٣٤ ص، الخميس، ١٦ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *