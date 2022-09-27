العلماء ينجحون في تحديد سبب فقدان السمع بفعل الأدوية

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حدد الباحثون مسار الالتهام الذاتي في خلايا الشعر بالأذن الداخلية المرتبط بفقدان السمع الدائم الناتج عن «الأمينوغليكوزيد»، وهي فئة من أشهر المضادات الحيوية.

وطور الباحثون أيضاً أحد النماذج المختبرية التي لا تتأثر بفقدان السمع الناجم عن استخدام هذا الدواء.

ويُستخدم «الأمينوغليكوزيدات» منذ ما يقرب من قرن لعلاج الالتهابات الشديدة، وعلى الرغم من أن الدواء هو علاج الخط الأول للعدوى المهددة للحياة، خصوصاً في البلدان النامية نظراً لتكلفته المنخفضة، فقد أُبلغ عن أنه يتسبب في موت خلايا الشعر بالأذن الداخلية، وفقدان السمع الدائم اللاحق بين 20 و47 في المائة من المرضى، لكن الآليات الكامنة وراء ذلك كانت غير واضحة.

الباحثون نجحوا في تطوير نموذج حيواني بالمختبر

وقالت بو تشاو، أستاذ مساعد في طب الأذن والأنف والحنجرة: «نظراً لأن الأمينوغليكوزيدات تحفز على وجه التحديد تغييراً سريعاً في توطين هذا البروتين بخلايا الشعر الداخلية، فإننا نفترض أنه ضروري لموت خلايا الشعر الناجم عن استخدام الأمينوغليكوزيد».

وطور الباحثون نموذجاً حيوانياً في المختبر يتمتع بسمع طبيعي، ولكنه قلل بشكل ملحوظ من تعبير بروتين «RIPOR2»، ومن خلال هذه التجارب، وجد تشاو أن النموذج لم يكن لديه موت كبير لخلايا الشعر ولا فقدان للسمع بعد علاج «الأمينوغليكوزيدات».

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