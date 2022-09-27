نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يهدي سيارة لمواطن احترقت مركبته أثناء الاحتفال باليوم الوطني

تواصل – فريق التحرير :

أهدى نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، مواطنا ، سيارة موديل 2023، وذلك بعد احتراق سيارته أثناء الاحتفال باليوم الوطني بمدينة عرعر.

من جهته كشف الشاب بدر العنزي صاحب السيارة المحترقة خلال لقاء عبر برنامج ” يا هلا” عبر سكاي بي، أنه اصطدم بسيارته في سيارة أخرى ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي واحتراق السيارة.

وأضاف أنه تعرض لإصابات بسيطة وتلقى الرعاية من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن ينتشر فيديو احتراق سيارته بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن والده تلقى اتصالا من نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يخبره بأنه سيهدي إلي سيارة جديدة، وبالفعل استلمت السيارة في نفس اليوم موجها الشكر لسمو نائب أمير المنطقة.

من جانبه ،عبّر والد الشاب بدر بن فهد العميم، في مقطع فيديو أثناء تسلُّمه السيارة، عن شكره الجزيل للأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر على هذه الهدية الغالية.

وأوضح: “رغم أن ما حدث قضاء وقدر إلا أنّ أمير الحدود الشمالية بالنيابة غمرنا بلطفه وكرمه”، مطمئناً الجميع على ابنه الذي كان يقف جواره لحظة تسلُّم السيارة، مشيراً إلى أنه يحمد الله على سلامته، واختتم حديثه بعبارة “دام عزك يا وطن”.