«وفجاءة نقمتك».. وفاة 15 شخصا بعد شرب مواد كحولية في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

لقي 15 شخصا مصرعهم، بمدينة القصر الكبير، شمال غربي المغرب، بسبب تناول مشروبات كحولية سامة، فيما تعرض 3 آخرون لمضاعفات نقلوا على إثرها لتلقي العلاج.

مستشفى محلي يستقبل الجثث والمصابين

وذكر مسؤول بوزارة الصحة المغربية، في إقليم العرائش، شوقي أمراي، أن المستشفى المحلي في مدينة القصر الكبير استقبل 9 جثث، في صباح الثلاثاء، ثم ارتفع عدد الضحايا على مدار اليوم، ليصل إلى 15 حالة.

فيما تلقى 3 مصابون آخرون، الرعاية الصحية، بسبب استهلاك الكحول السامة يتلقون الرعاية الطبية، وحالتهم مستقرة.

إيقاف مشتبه بهم

في غضون ذلك، أوقفت السلطات الأمنية رجلا في الثامنة والأربعين من عمره يشتبه في أن يكون قد باع المشروبات الكحولية السامة للضحايا، حسبما نقلت مواقع محلية.

وأسفرت التحقيقات التي أجراها الأمن عن توقيف ابن المشتبه فيه أيضا، نظرا لدوره في ترويج المشروبات الخطيرة على الصحة.

وتمكن عناصر الأمن من حجز 49 لترا من الكحول المهربة التي يشتبه في أن تكون مسؤولة عن وقوع عدد كبير من القتلى.