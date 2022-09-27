مبلغ صادم يدفعه الأثرياء الروس فرارا من التجنيد بعد قرار بوتين بـ «التعبئة الجزئية»

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كشفت تقارير دولية عن فرار عدد كبير من الروس خارج البلاد هربا من التجنيد بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

و يدفع الركاب ما بين 23.7 و27 ألف دولار مقابل مقعد في الطائرة الخاصة، في حين أن سعر استئجار طائرة ذات ثمانية مقاعد يتراوح بين 86 و151 ألف دولار، وهو أغلى بعدة مرات من الأجرة العادية، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

الوضع جنوني تماما في الوقت الحالي

من جهته، قال يفغيني بيكوف، مدير شركة سمسرة ترتبط بالطائرات، «يور تشارتر»: «الوضع جنوني تماماً في الوقت الحالي… كنا نتلقى 50 طلباً في اليوم؛ الآن الرقم يصل إلى حوالي 5 آلاف».

وأوضح “بيكوف” أن شركته بدأت في استئجار طائرات تجارية أكبر في محاولة لتلبية الطلب وخفض الأسعار. وأوضح: «لكننا ببساطة لا نستطيع إيجاد أماكن كافية للجميع»، مضيفاً أن أرخص مقعد على متن طائرة تجارية مستأجرة متوجهة إلى يريفان كان سعره حوالي 200 ألف روبل «3 آلاف جنيه إسترليني».

من جهتها، قالت شركة «فلايت واي»، التي توفر رحلات طيران خاصة، إنها تشهد زيادة في طلبات الرحلات باتجاه واحد إلى أرمينيا وتركيا وكازاخستان ودبي. قال إدوارد سيمونوف، رئيس الشركة: «لقد زاد الطلب بمقدار 5 أضعاف».

وأوضح أن توافر طائرات للإيجار كان محدوداً للغاية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على روسيا بعد وقت قصير من بدء الصراع الذي يحظر تأجير الطائرات أو التأمين عليها لاستخدامها في روسيا.

لقد غادرت جميع شركات الطائرات الخاصة الأوروبية السوق. وقال سيمونوف: «هناك طلب أكبر من العرض الآن والأسعار تجاوزت السقف مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر».

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