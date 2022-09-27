مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء
تواصل – فريق التحرير :
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 28 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:13 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:54 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:56
المدينة – 4:55
الرياض – 4:27
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:12
المدينة – 12:13
الرياض – 11:44
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:36
المدينة – 3:37
الرياض – 3:09
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:12
المدينة – 6:12
الرياض – 5:45
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:42
المدينة – 7:42
الرياض – 7:14
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