تواصل – فريق التحرير :

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 28 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:13 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:54 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:56

المدينة – 4:55

الرياض – 4:27

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:12

المدينة – 12:13

الرياض – 11:44

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36

المدينة – 3:37

الرياض – 3:09

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:12

المدينة – 6:12

الرياض – 5:45

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:42

المدينة – 7:42

الرياض – 7:14

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