70 مليار دولار حجم الخسائر المتوقعة من إعصار إيان في أمريكا

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قال متخصص في تصميم نماذج الحوارث إنه من المتوقع أن تتراوح الأضرار الناجمة عن إعصار إيان بين 60 و70 مليار دولار.

وذكر “تشاك واتسون” مصمم نماذج الكوارث في شركة “إنكي ريسيرش”، أن إعصار إيان قد يسبب خسائر مالية غير مسبوقة، منذ إعصار أندرو الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية قبل 30 عامًا، حسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

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ووفق التوقعات سيضرب إعصار إيان المدن والشواطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، حيث قد يصل جدار الماء إلى ارتفاع 3.7 متر في بعض المناطق.

ويعتبر إعصار إيان سادس أكثر إعصار تسببًا في خسائر مالية في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب بيانات الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتسبب إعصار أندرو في دمار واسع النطاق في ولاية فلوريدا خلال عام 1992، حيث خلف ما يقرب من عشرين حالة وفاة آنذاك.