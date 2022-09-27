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ملك البحرين يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
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ملك البحرين يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

ملك البحرين يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

ملك البحرين يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء
١١:٤٠:٥٦ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأعرب جلالته في برقية عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد على الثقة الملكية، متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد لمواصلة جهوده وعطائه لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والعمر المديد.
وأشاد جلالته بهذه المناسبة بما يربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقيادتيهما من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة وبما يجمع شعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والصلات الوثيقة ووشائج القربى والمحبة.

الكلمات الدلالية:
الأمر الملكي مجلس الوزراء خادم الحرمين ملك البحرين ولي العهد

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