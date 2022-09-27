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كاميرا مراقبة سجّلت الجريمة البشعة.. يدهس اثنين بسيارته وبيان من شرطة عمان
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كاميرا مراقبة سجّلت الجريمة البشعة.. يدهس اثنين بسيارته وبيان من شرطة عمان

كاميرا مراقبة سجّلت الجريمة البشعة.. يدهس اثنين بسيارته وبيان من شرطة عمان

كاميرا مراقبة سجّلت الجريمة البشعة.. يدهس اثنين بسيارته وبيان من شرطة عمان
١١:٣٥:٤٢ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، حادث دهس لرجلين في أحد الشوارع، بينما فر مرتكب الجريمة هاربًا.

وتسبب الفيديو في موجة غضب بين المغردين مطالبين الشرطة بسرعة تحديد هويته وضبطه، بعد أن أعلن عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

من جانبها أصدرت شرطة سلطنة عمان بيانًا، اكدت فيه أنها أوقفت اليوم الثلاثاء، شخصا بعد قيامه بدهس وافدين اثنين بمركبته ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل “تويتر”، فقد ألقت شرطة محافظة شمال الشرقية، القبض على شخص دهس وافدين من الجنسية الآسيوية؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متوسطة.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، لكن لم  تكشف الجهات الأمنية المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وفيما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أم متعمدة.

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