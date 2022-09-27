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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في «نيوم»

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في «نيوم»

لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة في «نيوم»
١١:٠٢:١٠ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، حملة شهادات الثانوية فأعلى في عدد الفرص؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1. مدير أمن المجتمعات.

2. مساعد مدير.

3. كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

4. مساعد إداري.

5. كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

6. حارس أمن.

7. مهندس مدني.

8. مدير موارد بشرية (الدمام).

9. مسؤول سلامة مهنية.

10. مدير موارد بشرية.

.11 مدیر أمن ( الدمام).

12. مهندس امن وسلامه مهنيه.

13. سائق اسعاف.

وعدد من الوظائف الأخرى.

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موعد التقديم

أوضحت نيوم، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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