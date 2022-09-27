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دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن اضطرابات النوم.. وتحذر من هذا الأمر
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دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن اضطرابات النوم.. وتحذر من هذا الأمر

دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن اضطرابات النوم.. وتحذر من هذا الأمر

دراسة حديثة تكشف مفاجأة عن اضطرابات النوم.. وتحذر من هذا الأمر
١١:١٩:٣٨ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير :

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن الأرق المزمن يؤدي إلى تغييرات خطيرة في جسم الإنسان من شأنها زيادة احتمال الإصابة بأمراض كالقلب والسكري، وذلك وفقا لصحيفة “إكسبيريمنتال ميديسين” المختصة في الطب التجريبي.

وأوضحت الدراسة أن الأرق المزمن يزيد من إنتاج خلايا مناعية مرتبطة بالالتهاب في جسم الإنسان ، مضيفة: لا يقتصر تأثير الأرق المزمن على زيادة تلك الخلايا المناعية في الجسم، بل يؤدي إلى حدوث تغييرات مؤذية في حمضها النووي.

ويشرح الباحث المختص في أمراض القلب والعلوم العصبية في مدرسة الطب بـ”ماونت سيناي” في نيويورك، كاميرون ماكالبين، أنه عندما يمتد الأرق لستة أسابيع، فإن تلك التغيرات السيئة تبدأ في الحصول بجسم الإنسان.

وأشار إلى أن هذين العاملين؛ أي زيادة تلك الخلايا وحصول تغيرات في حمضها النووي، يزيدان من عرضة الجسم للإصابة بأمراض القلب.

الجهاز المناعي لدى الإنسان يحتاج إلى عدد من خلايا الالتهاب

ويحتاج الجهاز المناعي لدى الإنسان فعلا إلى عدد من خلايا الالتهاب حتى يظل قادرا على مواجهة العدوى والجروح، لكن الأمر ينقلب إلى ضده في حال حصول استجابة تفوق ما هو مطلوب.

وفي حال زيادة الخلايا المرتبطة بالالتهاب إلى مستوى كبير، فإن ذلك ينذر باضطرابات في الجهاز المناعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام أمراض مزمنة.

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