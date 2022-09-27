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خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة
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خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة
١٠:٤٥:٠٥ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

أعرب مجلس الوزراء، عن الشكر لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لوساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الإفراج عن أسرى من مختلف الجنسيات، في إطار جهوده – حفظه الله – في تبني المبادرات الإنسانية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما أبرزته مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، من تأكيد استمرار دعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.

 

الكلمات الدلالية:
جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين قصر السلام مجلس الوزراء

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