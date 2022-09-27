بالفيديو .. نائب وزير الحج: لا يشترط التحصين من كورونا لأداء العمرة في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير :

قال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزيرالحج والعمرة، إنه لا يشترط التحصين من كورونا لأداء العمرة.

وأضاف مشاط في مداخلة على قناة الإخبارية: الآن يكفي فقط الدخول على منصة “نسك” والتسجيل لكي تتمكن من أداء العمرة دون اشتراط التحصين.

شروط التحصين من كورونا قبل أداء العمرة

كانت المملكة تشترط التحصين من كورونا قبل أداء العمرة والحج لكنها خففت تلك الإجراءات مؤخرا بعد تراجع نسب الإصابات.

ومن بين تلك الشروط التي تم الاستغناء عنها ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالمشاعر المقدسة واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة والتى تشمل (فايزر- أسترازينيكا – جونسون آند جونسون – مودرنا).

و كان يجب تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى المملكة بـ 72 ساعة، والسماح بأداء المناسك للفئة العمرية أقل من 65 عامًا .

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