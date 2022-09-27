الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ضبط  3 مواطنين و 3 مواطنات تشاجروا في مرفق عام وشرطة ضرما تكشف السبب (فيديو)
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ضبط  3 مواطنين و 3 مواطنات تشاجروا في مرفق عام وشرطة ضرما تكشف السبب (فيديو)

ضبط  3 مواطنين و 3 مواطنات تشاجروا في مرفق عام وشرطة ضرما تكشف السبب (فيديو)

ضبط  3 مواطنين و 3 مواطنات تشاجروا في مرفق عام وشرطة ضرما تكشف السبب (فيديو)
١٠:٤١:٣٥ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض من ضبط 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة.

ونشر حساب “الداخلية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات “، فيديو من المشاجرة، وقال المتحدث: قبضت شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنيات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة.

وأضاف :” وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق”، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
شرطة ضرما ضبط 3 مواطنات مشاجرة جماعية منطقة الرياض

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