ضبط  3 مواطنين و 3 مواطنات تشاجروا في مرفق عام وشرطة ضرما تكشف السبب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض من ضبط 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة.

ونشر حساب “الداخلية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات “، فيديو من المشاجرة، وقال المتحدث: قبضت شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنيات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة.

وأضاف :” وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق”، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.