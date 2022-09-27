«الصين»: ندعم الجهود المبذولة من دول الخليج لحفظ أمنها وحل الملف اليمني

تواصل – فريق التحرير :

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن الجانب الصيني يهتم كثيرا و يتفهم جيداً الاهتمام المبرر والمعقول لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه ملف اليمن.

وأضاف في تغريدة نشرتها السفارة الصينية في المملكة: “الجانب الصيني يدعم الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على أمنها، ويدعم المبادرات والاقتراحات المطروحة منها المختصة بحل ملف اليمن”.

العلاقة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي

وتربط الصين ودول مجلس التعاون الخليجي علاقة قوية منذ زمن فقد ربط طريق الحرير البري والبحري بين الجانبين، وفي العصر الحديث، ظلت الصين ودول الخليج العربية تتبادلان المصالح وتحقق اجتياز تاريخي في توسيع وتعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتواصل العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تطورها السلس في السنوات الأخيرة وحققت ثمارا وافرة وأصبحت نموذجا مثاليا لتعاون الجنوب- الجنوب وتصب طاقة إيجابية في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وسلام وتنمية العالم.

اقرأ أيضا :

رسالة أمريكية شديدة اللهجة لروسيا والصين بشأن استخدام الأسلحة النووية