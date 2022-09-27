أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد .. وزيرا الدفاع والتعليم يؤديان القسم عقب صدور الأمر الملكي

تواصل- واس:

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان وزير التعليم.

جاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قائلَين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).