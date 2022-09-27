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«واتساب» يضيف خاصية جديدة لمستخدميه لأول مرة

«واتساب» يضيف خاصية جديدة لمستخدميه لأول مرة

«واتساب» يضيف خاصية جديدة لمستخدميه لأول مرة
١٠:١٧:٥٦ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :
يدرس تطبيق واتساب إدخال تعديل يتيح من خلاله لمستخدميه، إمكانية إجراء أو الانضمام إلى المكالمات “عبر روابط” يمكن إنشاؤها داخل التطبيق.

ويتمكن مستخدمو التطبيق من إرسال “الرابط” لأي شخص يستخدم واتساب لدعوته للانضمام للمكالمة، وحتى لو لم يكن رقمه مسجلاً ضمن قائمة “جهات الاتصال” لديهم، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً في السابق.

وتفرض الشركة على مستخدميها في حال أرادوا بدء دردشة مع رقم جديد لأول مرة، أن يقوموا بحفظه ضمن قائمة “جهات الاتصال” على هاتفهم وذلك ليتمكنوا من الكتابة له أو الاتصال به.

ميزة «المكالمات عبر الروابط» ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الأسبوع

وبحسب ما كشف رئيس واتساب، ويل كاثكارت، فإن ميزة “المكالمات عبر الروابط”، ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الأسبوع، وهي تشمل المكالمات الصوتية والمكالمات عبر الفيديو، حيث أظهرت الصورة التي نشرها عبر تويتر أن خيارا جديدا لإنشاء “روابط المكالمات” سيظهر في أعلى صفحة “CALLS” داخل واتساب.

ويرى الخبراء أن ميزة إنشاء روابط للمكالمات وإرسالها كدعوات، تأتي ضمن سياق خطة واتساب لفرض سيطرته أيضاً، على عالم الأعمال ومنافسة تطبيق زووم الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الميزة.

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