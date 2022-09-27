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Skywell الصينية تطرح أحدث سيارتها الكهربائية

Skywell الصينية تطرح أحدث سيارتها الكهربائية

Skywell الصينية تطرح أحدث سيارتها الكهربائية
١٠:١٢:٢٤ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف وكلاء Skywell الصينية أن شركتهم تنوي توسيع سوق مبيعات سيارة ET5، لتنافس بتلك المركبة أفضل السيارات الكهربائية المطروحة حول العالم.

وتتميز سيارة Skywell ET5بتصميم أنيق وهيكل كروس أوفر مدروس وفقا لأفضل معايير ديناميكية الهواء، فضلا عن الشكل الأنيق لواجهتها الأمامية وشكل منظومة الإضاءة الفريد على واجهتها الخلفية.

وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا ومسافة بين قاعدتي العجلات فيها تبلغ 280 سم، أما قمرتها فصنعت من أفضل المواد وزينت عناصرها بالخشب الفاخر والكروم.

واجهة السيارة تتميز بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية متطورة

وجهّزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية متطورة مثبتة في منتصف الواجهة، أما المقاعد فيها فحصلت على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

كما حصلت السيارة على نظام ركن ذاتي دون تدخل السائق وأنظمة أمان متطورة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة أمان لتفادي الاصطدامات تعتمد على حساسات مسافات وكاميرات متطورة فضلا عن تجهيزها بأنظمة تثبيت السرعة التفاعلية وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيطها بالكامل.

وتعمل المركبة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية باستطاعة 72 كيلواط تكفيها لقطع 520 كلم بالشحنة الواحدة، كما يمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية تقريبا.

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