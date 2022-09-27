خبرة أكاديمية واقتصادية.. السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عدة أوامر ملكية، تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

وتضمنت الأوامر اختيار يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم، خلفا للدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ونتعرف على السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد، الذي تواجهه ملفات كبرى وتحديات جسيمة خلال الفترة المقبلة.

من هو النبهان

هو يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك،

من مواليد 27 من نوفمبر 1962

حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية عام 1996 من “جامعة بريدجبورت” في الولايات المتحدة الأميركية

بكالوريوس في الاقتصاد عام 1987 من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”

شهادة تنفيذية عام 2006 من “كلية سلون للإدارة” التابعة لـ ” معهد ماساتشوستسر للتكنولوجيا”.

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