خبرة أكاديمية واقتصادية.. السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عدة أوامر ملكية، تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
وتضمنت الأوامر اختيار يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان، وزيراً للتعليم، خلفا للدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ونتعرف على السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد، الذي تواجهه ملفات كبرى وتحديات جسيمة خلال الفترة المقبلة.
من هو النبهان
هو يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك،
- من مواليد 27 من نوفمبر 1962
- حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية عام 1996 من “جامعة بريدجبورت” في الولايات المتحدة الأميركية
- بكالوريوس في الاقتصاد عام 1987 من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”
- شهادة تنفيذية عام 2006 من “كلية سلون للإدارة” التابعة لـ ” معهد ماساتشوستسر للتكنولوجيا”.
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خبراته ومناصبه
- شغل عضوية مجلس إدارة السوق المالية “تداول”
- تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” بين يناير 2015 ومارس 2020
- رئيس مجلس مديري الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” بين 2019, 2017.
- بدأ العمل في شركة “سابك” عام 1987 كأخصائي تطوير أعمال
- عمل في قطاع الاتصالات والإعلام في ذات الشركة، وتولى بعدها عدة مناصب وهي: المدير التجاري للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وأميركا اللاتينية بين 1994 و2002، والمدير العام في “سابك آسيا الباسيفيك بي في إي” في سنغافورة بين 2002 و2005.
- يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” منذ فبراير 2015
- رئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” منذ مايو 2016.