براتب 9,000 ريال.. فتح باب التقديم بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر هذا الرابط

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل البرنامج:

– اسم البرنامج: فني نظارات – القطاع الخاص.

الراتب:

– رواتب تصل (9,000 ريال).

وصف البرنامج:

يؤهل برنامج فني نظارات خريجي هذا البرنامج للعمل على تصنيع السلع البصرية المختلفة، وتنفيذ مهام تصميم وقياس وملائمة العدسات والإطارات للعميل وفقًا للوصفة الطبية المكتوبة.

إعداد طلبات تجهيز العدسات وتركيب الإطارات، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته، ومن مهام فني نظارات أيضًا ضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها.

بالإضافة إلى مهام أخرى تتضمن بيع السلع البصرية وتسويقها للعملاء.

مدة البرنامج:

– 6 أشهر (تنتهي بالتوظيف).

أماكن التوظيف:

– (جدة – الرياض – الدمام – الخرج – حفر الباطن – مكة المكرمة – ينبع – المدينة المنورة – القنفذة – القصيم – الظهران – الجبيل – تبوك – الاحساء – صبيا – بريدة – عنيزة – الرس – خميس مشيط – الطائف – الهفوف – سدير – الخبر – نجران – جازان – سكاكا – الخفجي – أبها) وأخرى.

آلية فرز وترشح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

شروط البرنامج:

– سعودي/ـة الجنسية

– ليس على رأس العمل

– شهادة بكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يرجى إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

– اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

– شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 52 – Academic IELTS 3.5

ملاحظة:

– اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة.

– يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

– في حال تقديمكم على أكثر من إعلان واستيفائكم لجميع المتطلبات بالإضافة إلى شرط المفاضلة سيتم ترشيحكم على برنامج واحد أيهما يأتي أولا.

شروط القبول في البرنامج

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه يشترط التالي:

شهادة اجتياز برنامج فني نظارات المعترف بها أو ما يعادلها.

رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يكون الممارس لائق طبيًا.

مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

طلاقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

أي شروط أخرى تضعها جهات التوظيف.

– للاطلاع على جهات وأماكن التوظيف والمزايا:

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طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج (فني نظارات) عبر منصة هيئة التخصصات الصحية:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

* أخر موعد للتقديم: 13 أكتوبر 2022م