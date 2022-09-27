البيت الأبيض: مستعدون للمساعدة في مشكلة تسرب الغاز من خط نورد ستريم (فيديو)

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قال البيت الأبيض، اليوم، إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة لـ”الأصدقاء الأوروبيين” في مشكلة تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

وأضاف أن حادثة نورد ستريم تعيد تأكيد الحاجة إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي والاعتماد على الطاقة النظيفة.

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تسريب خط نورد ستريم

وكانت السلطات الدانماركية والسويدية أعلنت، اليوم، رصد تسربين للغاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وكذلك في خط “نورد ستريم 2”.

وجرى تحديد إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدانماركية والأخرى في المنطقة التابعة للسويد، وهذان الخطان ليسا في الخدمة بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أنهما يحتويان على غاز.

اتهامات بأعمال تخريبية

ولم يعرف بعد سبب تسرب للغاز الذي رصد في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في “نورد ستريم 2″، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكا حول أعمال تخريبية في الخطّين غير المشغلين بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا يوم الثلاثاء، روسيا، بتنفيذها لعملية تخريب لوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا. واعتبرت كييف تسرب الغاز من نورد ستريم 1 و2 “هجومًا إرهابيًا مخططًا له” من موسكو.