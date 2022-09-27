تحذير لمستخدمي «واتساب» على أندرويد من خطأ أمني خطير

تواصل – فريق التحرير :

تسعى منصة واتساب «WhatsApp» لإصلاح خطأ أمني “خطير” يعرض بيانات الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد (Android) للخطر.

وكشف موقع “تك كرانش” التقني، تفاصيل عن ثغرة أمنية “خطيرة” تؤثر في تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، التي قد تسمح للمهاجمين بزرع برامج ضارة عن بُعد على الهاتف الذكي أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

تسرب البيانات واستبدال أجزاء من ذاكرة النظام بشفرة ضارة

ووصفت «واتساب» الخلل بأنه يحدث عندما يحاول أحد التطبيقات تنفيذ عملية، لكن لا توجد مساحة في الذاكرة المخصصة له؛ ما يتسبب في تسرب البيانات واستبدال أجزاء أخرى من ذاكرة النظام بشفرة يحتمل أن تكون ضارة.

وحتى الآن، لم تشارك شركة «واتساب» أية تفاصيل أخرى حول الخطأ، لكن شركة الأبحاث الأمنية (Malwarebytes) قالت في تحليلها الفني الخاص إن الخطأ موجود في مكون تطبيق واتساب يسمى (Video Call Handler)، الذي إذا تم تشغيله سيسمح للمهاجم بالسيطرة الكاملة على التطبيق بالجهاز المستخدم.

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