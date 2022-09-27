لم تحدث منذ 59 عامًا.. ماذا يعني اقتراب Jupiter من الأرض؟

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في ظاهرة فلكية نادرة ، تقابل كوكب المشتري jupiter مع الأرض، بعد وصول الكوكب العملاق إلى أقرب مسافة له لم تحدث منذ 59 عامًا.

Jupiter 1300 مرة ضعف الأرض

أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن كوكب المشتري، ألمع جرم سماوي هذا الخريف، وهو أكبر من الأرض بنحو 1300 مرة.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “يشرق المشتري مع غروب الشمس تقريباً، ويبقى طول الليل في السماء متلألأً، وهو في وضع الاستقبال؛ أي تكون الأرض بينه وبين الشمس”.

وتابع: “اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963” ولن يصل إليها مرة أخرى إلا في عام 2129.

Jupiter كوكب غازي

وأوضح أن يوم المشتري يقدر بنحو 9 ساعات و51 دقيقة فقط، والمشتري له نحو 64 قمراً، وطول سنة المشتري 12 سنة أرضية.

ولفت إلى أنه قد لا يصدق البعض أن كوكب المشتري العملاق هو كوكب غازي بنسبة 99%، و1% لب صخري بحجم الأرض تقريباً!!

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نقطة تقابل Jupiter مع الشمس

ووصل كوكب المشتري jupiter نقطة التقابل مع الشمس في سماء الأرض أمس عند الساعة 10:25 مساء بتوقيت المملكة ومساء بتوقيت غرينتش، ويتألق عند أقصى لمعان له (- 2.9)، ويبلغ عرض قرصه 48.8 ثانية قوسية، ويبدو أيضا مضاء بالكامل بنور الشمس وفقا لما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة.

أفضل وقت في السنة

وظل مرئيًا لبقية الليل ومثلت ليلة أمس أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، حيث يبدو jupiter المشترى للعين المجردة ككتلة ضوئية ساطعة في منظر دراماتيكي وكأنه من الخيال العلمي.

رؤية كوكب المشتري jupiter

كما يمكن رؤية كوكب المشترى jupiter وأقماره الأربعة “غانميد، يوروبا، كاليستو، ايوا” في حالة النظر إليه بواسطة منظار بقوة تكبير سبعة أو عشرة مثبت على حامل.

يظهر الكوكب كقرص مع أقماره الأربعة الكبيرة، التي غالبًا ما يكسف ويحجب بعضها البعض، ويلقي بظلاله الدائرية على الكوكب- منفردة وفي أزواج عند التقابل.

سبب ظاهرة jupiter

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة سبب تفسير ظاهرة التقابل، إنها ظاهرة شائعة بالنسبة jupiter للمشتري فهي تحدث كل 13 شهرًا وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري jupiter، في حين يكون الكوكب والأرض في اقرب مسافة بينهما مرة واحدة تقريبًا في السنة.

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وأوضحت أنه نادرًا ما يتزامن أن يكون المشتري في أقرب مسافة من كوكبنا (الحضيض) ويكون كذلك في التقابل، حيث وصل المشتري إلى أقرب مسافة من الأرض عند الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت مكة والساعة 06:00 صباحا بتوقيت القاهرة و(02:00 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ناسا و jupiter

وكانت وكالة ناسا أعلنت أنّ كوكب المشتري jupiter سيصل إلى أقرب مسافة له من الأرض منذ 59 عامًا بحوالي 367 مليون ميل، أي 590.6 مليون كيلومتر، أمس الاثنين، بتاريخ 26 سبتمبر.

وذكرت “ناسا” أنه سيبدو أكثر إشراقًا وأكبر في السماء، ما يوفر فرصة رائعة بالنسبة لمحبي الظواهر الفلكية لإلقاء نظرة خاطفة.

وفي أبعد نقطة له، يبعد كوكب المشتري jupiter حوالي 600 مليون ميل، أي 965.6 مليون كيلومتر، عن كوكبنا.