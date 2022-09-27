شركة تطوير للخدمات التعليمية تضيف وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم

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أضافت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA) (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) وظائف جديدة لحملة البكالوريوس وفقاً للتفاصيل و الشروط التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- مدير المنتج Product Manager

شهادة بكالوريوس في مجال ذا صلة.

خبرة في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

خبرة في أعمال المنصات الرقمية وإنتاج المحتوى الرقمي

تحديد احتياجات العميل

المشاركة في تطوير المنتجات بشكل شامل لجميع المراحل

تحديد مميزات المنتجات وترتيبها حسب الأولوية

تحقيق احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة والإدارات الأخرى

التنسيق بين عدد من الجهات للاطلاع على المنتجات

إعداد خارطة طريق المنتج وتحديد أولويات الإصدارات المتوافقة مع العملاء

دراسة جدوى المنتجات

تحديد فرص نمو المنتج وإنشاء خطة إنتاج استراتيجية مع العميل للمساعدة في تبني المنتج

مراقبة اتجاهات السوق وتحركات المنافسين

2- مصمم جرافيك Graphic Design

بكالوريوس في التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

دورات في التصميم الجرافيكي

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التصميم الجرافيك

مراجعة مواصفات المادة العلمية مع العميل

تنفيذ التصاميم عن طريق استخدام برامج مخصصة لذلك وبما يتواكب مع المرحلة العمرية مع مراعاة الواقعية

انشاء تصاميم UI Design / Games Design

انشاء تصاميم ثنائية وثلاثية الأبعاد

دعم انتاج العناصر الرقمية

وضع معايير منتجات المشاريع

ارشفة ملفات المصدر وتدقيقها والتأكد من اكتمالها

دعم البوابات والمنصات الالكترونية وتصميم بعض العروض التقديمية

الاشراف على النواحي الفنية من حيث الجودة واستلام ملفات المصدر من المنفذين الخارجيين

3- أخصائي جودة Quality Specialist

بكالوريوس تخصص مناسب

شهادة مهنية في مجال ضبط الجودة

العمل في مختلف عمليات تطوير المحتوى المطبوع ومراجعته ومواءمته وتحكيمه واعتماده وفق المواصفات وإجراءات ضبط الجودة المعتمدة ووفق الجداول الزمنية، وإدارة الفرق الفنية عند الحاجة.

مطابقة وضبط جودة الكتب المدرسية وفقا للمعايير المطلوبه لتحقيق المستويات القياسيه للجودة.

متابعة إجراءات العمل على مراجعة الكتب المدرسية

وضع خطط وطرق اختبار المنتجات للتأكد من جودتها

أرشفة الوثائق والمستندات الخاصة بالكتب

استقبال وتحليل الملاحظات الواردة على الكتب

تقديم الدعم والحلول الفاعلة لتيسير العمل وفق الجودة المطلوبة والوقت المحدد

تقديم التي من شأنها رفع مستوى الجودة للمنتجات.

معاينة المشكلات والاخطاء بالمنتجات ومعرفة الاسباب ومحاولة ايجاد الحلول

إعداد التقارير الفنية والدورية ، عن سير العمل والمنجزات والمشاكل والتحديات.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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