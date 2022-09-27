شاهد.. كلاب تسرق أحذية المصلين بالأردن

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيديو أثار استياء الجميع بعد رصد كاميرات أحد المساجد في محافظة الزرقاء، كلاب تدخل المسجد وتسرق الأحذية.

وأظهر الفيديو دخول أحد الكلاب الضالة في الشارع إلى المسجد، وقيامه بسرقة أحذية المصلين ثم الخروج من المسجد.

الكلاب الضالة تملأ الشوارع

ويعاني الأردن من انتشار الكلاب الضالة حيث تعرض عدد من المواطنين للعقر، كما شهدت محافظة إربد تعرض 10 أشخاص للعقر في شمالي المحافظة .

وقبل أيام انتشر مقطع فيديو لموقف يحبس الأنفاس على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعرض طفل أردني إلى هجوم من مجموعة كلاب ضالة في أحد الشوارع.

كلاب تنهش طفل

وأظهر الفيديو لحظات مرعبة عاشها الطفل، عندما تعرض لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في منطقة عين الباشا القريبة من العاصمة عمان.

وحاولت الكلاب نهش الطفل، لكن لحسن قدر الطفل أتى رجل بسيارة وتوقف أمام الكلاب التي هربت تاركة الطفل، بينما شوهد رجل أخرى كان يجري مسرعًا لمحاولة إنقاذ الطفل من بين أنياب الكلاب.

ولم يُعلم هل تعرض الطفل لإصابات من الهجوم بواسطة الكلاب أم لا، لكن المؤكد أنه تم إنقاذه من الموت نهشًا بين أنياب الكلاب.