الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل بعث النبي ﷺ في ربيع الأول؟.. الخضير يجيب
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هل بعث النبي ﷺ في ربيع الأول؟.. الخضير يجيب

هل بعث النبي ﷺ في ربيع الأول؟.. الخضير يجيب

هل بعث النبي ﷺ في ربيع الأول؟.. الخضير يجيب
٠٩:١١:٠١ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، شرح الحديث القائل إن النبي ﷺ بعثه الله على رأس أربعين”، والمعروف أن النبي ﷺ ولد في شهر ربيع الأول.

ربيع الأول أم رمضان؟

وقال الخضير: في الحديث يقول بعثه الله على رأس أربعين”، قال ابن حجر: هذا إنما يتم على القول أنه بُعث في الشهر الذي ولد فيه، في أي شهر ولد -عليه الصلاة والسلام-؟

وأضاف أن المشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول وأنه بعث في شهر رمضان فعلى هذا يكون له حين بعث أربعون سنة ونصف أو تسع وثلاثون ونصف، فمن قال أربعينن ألغى الكسر أو جبر، يعني إن كان له أربعون ونصف ألغى الكسر وإن كان تسع وثلاثون ونصف جبر الكسر.

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وتابع الخضير: لكن قال المسعودي وابن عبد البر أنه بعث في شهر ربيع الأول فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواء بعث في شهر ربيع الأول، كيف يقال مثل هذا ونزول القرآن عليه في رمضان {شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡآنُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ} البقرة: ١٨٥ يمكن أن يستقيم هذا.

الرؤيا الصادقة

واستطرد: نقول بعث في ربيع الأول، كم بين ربيع الأول ورمضان؟ ستة أشهر، أقول يتجه هذا القول إذا قلنا إنه بعث قبل رمضان بستة أشهر في ربيع في شهر ولادته -عليه الصلاة والسلام- وكان خلال هذه الأشهر الستة لم ينزل عليه فيها شيء بل كان ذلك بمجرد الرؤيا الصادقة لمدة الستة أشهر ثم أنزل عليه بعد ذلك في رمضان، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

واختتم الخضير كلامه بالقول: يتجه هذا إذا قلنا أن الرؤيا مدتها ستة أشهر ومدة الوحي ثلاث والعشرون سنة ونسبة الستة أشهر إلى الثلاث والعشرين واحد على ستة وأربعين، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا وعلى هذا يمكن توجيه ما جاء في حديث أنس والحديث كما سمعنا في الصحيحين.

الكلمات الدلالية:
الشيخ عبد الكريم الخضير بعث النبي ﷺ شهر ربيع الأول شهر رمضان مولد النبي ﷺ

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