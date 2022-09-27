النيابة العامة: في هذه الحالات توقع عقوبة «الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي»

تواصل- فريق التحرير:

قالت النيابة العامة، إن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي مناط تحققه اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الفعل يوجب العقوبة المقررة للجريمة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة.

وتابعت: يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة المنصوص عليها في النظام أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

واختتمت النيابة بالقول: ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.