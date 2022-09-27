النفط يصعد بقوة.. ومطالب بخفض إنتاج «أوبك»

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صعدت أسعار النفط، بقوة، اليوم الثلاثاء، محققة مكاسب بنحو 3%، بعد أن هوت، أمس، إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر، لتهبط دون مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.

أسعار النفط الآن

ارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 80 دولار، مقابل أدنى سعر اليوم قرب الـ 76 دولار، بينما قفز خام برنت القياسي قرب مستويات الـ 86 دولار للبرميل مقابل 82.8 دولار للبرميل كأدنى سعر خلال تعاملات اليوم، حسب “Investing”.

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«أوبك».. مطالب بخفض الإنتاج لدعم الأسعار

رجح محللون أن تقترح روسيا خفضإنتاج “أوبك +” بنحو مليون برميل يوميا في اجتماعها المقبل في أكتوبر.

وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر المقبل، على خلفية انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع المملكة -أكبر منتج آخر في “أوبك +”- إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفضت “أوبك +” التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.