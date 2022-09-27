هل يمكن تخفيض أو تقسيط مخالفة قطع الإشارة؟

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب “المرور” -الحساب الرسمي للمديرية العامة للمرور- على استفسار أحد المغردين بشأن تخفيض أو تقسيط مخالفة قطع الإشارة.

وقال المغرد خلال الاستفسار : “هل يمكنني تخفيض أو التسديد بالتقسيط عند قيد مخالفة قطع إشارة”.

وردت إدارة “المرور” أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

الإجراء المتبع حال فقدان لوحة المربكة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء المتبع حال فقدان لوحة المركبة.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد قال فيه “أنا فقدت اللوحة الخاصة بسيارتي وعلي مخالفات على السيارة.. هل أقدر اطلع لوحة جديدة وما الإجراء المتبع؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “وعليكم السلام، بإمكانك التقدم ببلاغ فقدان لدى أقسام الشرطة ثم تفضّل بمراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك. سعدنا بتواصلك”.