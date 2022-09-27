الكويت تعلن إجلاء مواطنيها من مناطق أمريكية

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أعلنت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن إجلاء رعاياها المتواجدين في المناطق المتوقع أن تتعرض لإعصار (إيان) الذي سيضرب بعض المناطق الأمريكية.

واوضحت السفارة، أنه قد تم تخصيص فندق في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وفندق في مدينة أتلانتا فى ولاية جورجيا كموقعين لإجلاء المواطنين الكويتيين الذين يرغبون في ذلك.

وكشفت سفارة الكويت تفاصيل إجلاء رعاياها على النحو التالي:

1- الفندق في مدينة ميامي: HILTON MIAMI DADELAND العنوان: 9100 N Kendall Dr, Miami, FL 33176 التلفون: +1786-975-1920.

2- الفندق في مدينة أتلانتا:THE OMNI HOTEL CNN CENTER العنوان: 100 CNN CENTER NW, ATLANTA, GA 30303 التلفون: +1404-659-0000.

وأضافت: كما تم تحديد موقع في مدينة تامبا فى ولاية فلوريدا لنقل المواطنين إلى هاتين المدينتين عبر حافلات مخصصة لذلك حيث ستتحرك هذه الحافلات في تمام الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 من العنوان التالي: 1720 E HILLSBOROUGH AVE, TAMPA, FL 33610.

وأكدت سفارة الكويت في واشنطن لمواطنيها ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الإعصار»، متمنية للجميع السلامة.

كما شددت على ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية المعنية». ودعت رعاياها للاستمرار بالتواصل معها على الأرقام التالية: -سفارة دولة الكويت 202-262-0758 -القنصلية العامة في نيويورك 917-242-6688 -رقم الطوارئ لمدينة ميامي 202-873-3671 -رقم الطوارئ لمدينة أتلانتا 210-666-5555 – 917-297-444.