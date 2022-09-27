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تعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.. هذه أخطر حالة على الإنسان

تعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.. هذه أخطر حالة على الإنسان

تعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.. هذه أخطر حالة على الإنسان
٠٧:٢٦:٠٢ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، نشرت نتائجها صحيفة “ديبي ميل” البريطانية، عن تأثير حالة شعورية على الإنسان، معتبرة أنها أخطر على صحته من التدخين.

تضرر الأعضاء الحيوية

وأظهر البحث أن الشعور بالوحدة والتعاسة واليأس يضيف ما يصل إلى سنة وثمانية أشهر إلى عمر الشخص، أي ما يزيد بخمسة أشهر عن التدخين، حسب “العربية”.

وكذلك أظهرت الأبحاث أن الضرر الذي يلحق بالساعة البيولوجية للجسم يزيد من مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر والسكري وأمراض القلب وأمراض أخرى.

ويعتقد الباحثون أن الالتهاب المزمن الناجم عن الشعور بالتعاسة يتسبب في تلف الخلايا والأعضاء الحيوية.

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الوحدة وعمر الإنسان

وأجري البحث بالتعاون بين جامعة “ستانفورد” في كاليفورنيا، وشركة “Deep Longevity”، في هونج كونج، على بيانات من 12000 بالغ صيني، من الفئات العمرية المتوسطة والأكبر سنا.

أنشأ الخبراء نموذجا للشيخوخة للتنبؤ بالعمر البيولوجي للمشاركين. ثم تمت مطابقة المشاركين حسب العمر والجنس، وتمت مقارنة نتائجهم مع النتائج التي كانت تتقدم في العمر بشكل أسرع.

وأظهرت النتائج، أن الشعور بالوحدة أو التعاسة كان أكبر مؤشر على حدوث تدهور بيولوجي أسرع. تبعه التدخين، الذي أضاف سنة وثلاثة أشهر إلى عمر الشخص. ووجدوا أيضا أن كون الشخص ذكرا، أضاف ما يصل إلى خمسة أشهر إلى العمر.

15 سيجارة يوميا

وفي وقت سابق، أجرى المعهد الوطني للشيخوخة (NIH) بحثا، ربط الشعور بالوحدة والعزلة بالشيخوخة، قائلا إنه يعادل نحو 15 سيجارة يوميا.

ووجد البحث أيضا أن بقاء الشخص بمفرده معظم اليوم يؤدي إلى تراجع القدرة على أداء المهام اليومية مثل صعود الدرج أو المشي.

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أخطار التدخين ألزهايمر أمراض القلب تأثير الوحدة على الإنسان تلف الخلايا والأعضاء الحيوية دراسة علمية صحيفة بريطانية

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