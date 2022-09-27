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أمانة جدة تربط إصدار رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مسجل في منصة مدينتي
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أمانة جدة تربط إصدار رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مسجل في منصة مدينتي

أمانة جدة تربط إصدار رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مسجل في منصة مدينتي

أمانة جدة تربط إصدار رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مسجل في منصة مدينتي
٠٦:٤٢:٢٦ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ألزمت أمانة محافظة جدة طالبي رخص (بناء – هدم – ترميم) بالتعاقد إلكترونيًا مع ناقل مسجل لدى منصة مدينتي الرقمية لنقل مخلفات البناء.

وأوضحت الأمانة أن التعاقد الإلكتروني مع ناقل مسجل يعد شرطًا لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء، مؤكدة أنه لن يجري احتساب كمية الدمارات الموردة إلى المردم إلا من خلال مركبات مسجلة عبر منصة مدينتي ومزودة بخدمة التتبع سواء كانت لأفراد أو مؤسسات أو شركات.

وأصدرت أمانة جدة 1.159 رخصة بناء مرتبطة بعقود إلكترونية، تخضع للتتبع من لحظة تفعيلها لضمان توريد كميات المخلفات إلى المردم، لافتة الانتباه إلى أن المنصة تعمل على الرصد الآلي لحالات الرمي العشوائي لمخلفات الهدم والبناء، حيث سجلت منذ إطلاقها 214 مخالفة رمي عشوائي.

الكلمات الدلالية:
أمانة جدة تراخيص البناء مدينتي منصة مدينتي

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