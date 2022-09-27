«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة الصوديوم الموجود في المياه المعبأة

تواصل – فريق التحرير :

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، إن الصوديوم في المياه المعبأة موجود بنسب قليلة جدا ولا يشكل خطرا على صحة المستهلك الذي لا يعاني من مشاكل صحية .

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا عبر حساب الهيئة، قائلا: ” هل مياه الشرب المعبأة تسبب أمراض ضغط الدم والتهاب المسالك البولية، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم؟ ” .

مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم

وأضافت أن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وتابعت: قراءتك للبطاقة الغذائية خلف العبوات، تساهم في معرفتك لكميات الصوديم بكل منتج غذائي مما يسهل عليك الاختيار الأصح.

اقرأ أيضا:

بدء التقديم في البرامج التدريبية لـ «الغذاء والدواء».. رابط المشاركة

«الغذاء والدواء» تكشف ما يحدث للأدوية عند تركها بجانب الأجهزة الكهربائية

«الغذاء والدواء» تكشف مخاطر سوء تخزين الأدوية

«الغذاء والدواء» توضح التزامات مقدمي الرعاية الصحية والمنشآت