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عاجل.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة هيروين ضخمة في بحر عُمان
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عاجل.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة هيروين ضخمة في بحر عُمان

عاجل.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة هيروين ضخمة في بحر عُمان

عاجل.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة هيروين ضخمة في بحر عُمان
٠٥:٥٤:٤٧ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

صادرت البحرية الأميركية شحنة هيروين بقيمة 85 مليون دولار في مياه الخليج، مؤكدة أن الشحنة هي الأكبر على الإطلاق هذا العام.

وأضافت أن شحنة الهيروين المصادرة في بحر عُمان تبلغ 2,410 كيلوغرامات.

اعتراض سفينة إيرانية في البحر الأحمر

كانت البحرية الأمريكية، قد اعترضت سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مُسيرين أمريكيين في البحر الأحمر الأربعاء الماضي.

وتابعت أن مدمرتين تواصلتا مع السفينة الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين اللذين تم الاستيلاء عليهما.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

الكلمات الدلالية:
إيران البحرية الأمريكية تهريب مخدرات شحنة هروين

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