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بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته
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بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته

بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته

بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته
٠٦:٣٨:٢٠ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مختص تقنية المعلومات، م. خالد أبو إبراهيم، إن إغلاق التطبيقات المفتوحة بخلفية الهاتف سيؤخر فتحه من جديد وليس كما يشاع بأنه يخفف الضغط على الجهاز.

أخطاء يرتكبها مستخدمو الجوال

وفي مداخلة مع برنامج بثته قناة “الإخبارية”، كشف أبو إبراهيم عن عدد من المغالطات التي يقع فيها مستخدمو الجوال، منها عدم شحن الهاتف إلا بعد فراغها بالكامل.

وأوضح المختص بتقنية المعلومات أن هذه المعلومة مغلوطة، كما أن هذا السلوك يساهم في تقليل عمر البطارية.

 

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مضيفا أنه من الأخطاء الشائعة إغلاق التطبيقات المفتوحة في خلفية الجهار، لأن هذا يؤدي إلى مجهود إضافي لمعالج الهاتف، وكذلك نظام التشغيل.

الكلمات الدلالية:
العمر الافتراضي لبطارية الجوال برامج الإخبارية تطبيقات الجوال تقنية المعلومات خالد أبو إبراهيم

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