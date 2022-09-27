الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
النظام الإيراني في مأزق.. انقلاب داخل القوى الأمنية ونشر قناصة لقتل المتظاهرين
الكويت تعلن إجلاء مواطنيها من مناطق أمريكية
أمانة جدة تربط إصدار رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مسجل في منصة مدينتي
بالفيديو.. مختص يوضح كيفية الحفاظ على الهاتف وبطاريته
«الغذاء والدواء» توضح حقيقة خطورة الصوديوم الموجود في المياه المعبأة
منظمة التجارة تحذر من ركود عالمي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منظمة التجارة تحذر من ركود عالمي

منظمة التجارة تحذر من ركود عالمي

منظمة التجارة تحذر من ركود عالمي
٠٦:١٩:٥١ م، الثلاثاء، ١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم مقبل على ركود عالمي، وقالت: “نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام هبوطية”.

الحرب وأزمات الطاقة والغذاء

وكشفت إيويالا مراجعة توقعات نمو التجارة العالمية لتخفيضها عن نسبة 3% الحالية للعام 2022، مستشهدة بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وأزمتي الغذاء والطاقة المرتبطتين بها.

اقرأ أيضا:

وزير الصناعة يكشف عن كنز بالمملكة بـ 1.3 تريليون دولار

وخفضت المنظمة بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية، خلال العام الجاري، في أبريل الماضي، إلى 3% من 4.7%، وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4% في عام 2023.

خسائر عالمية فادحة

في سياق متصل، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس، تقريرا، تحت عنوان “دفع ثمن الحرب”، حمل توقعات عن تراجع النمو العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه: “بعد 2022 الذي كان مرهقا بالنسبة للأسر والشركات، ولا سيما بسبب ارتفاع التضخم، النمو العالمي سيواصل تراجعه 2023”.

وقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2.8 تريليون دولار.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أزمة الغذاء الحرب الروسية الأوكرانية ركود عالمي منظمة التجارة العالمية منظمة التعاون الاقتصادي

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة»: وفاة مواطن بالباحة وتسجيل إصابة جديدة لوافد بفيروس «كورونا» بالمدينة

«الصحة»: وفاة مواطن بالباحة وتسجيل إصابة جديدة لوافد بفيروس «كورونا» بالمدينة

٠٥:٤٢ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧
وفاة 3 وإصابة آخرين إثر تصادم مركبتين بالعرضيات 

وفاة 3 وإصابة آخرين إثر تصادم مركبتين بالعرضيات 

٠١:٠٤ ص، الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠١٥
الجبير: تفجيرات باريس «انتهاك لجميع الديانات»

الجبير: تفجيرات باريس «انتهاك لجميع الديانات»

٠٤:٢٩ م، السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠١٥
«أمانة جدة» توضح حقيقة مقطع ذبح الدجاج في خليص (فيديو)

«أمانة جدة» توضح حقيقة مقطع ذبح الدجاج في خليص (فيديو)

٠٦:٤٤ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *