منظمة التجارة تحذر من ركود عالمي

تواصل – فريق التحرير:

حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أن العالم مقبل على ركود عالمي، وقالت: “نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام هبوطية”.

الحرب وأزمات الطاقة والغذاء

وكشفت إيويالا مراجعة توقعات نمو التجارة العالمية لتخفيضها عن نسبة 3% الحالية للعام 2022، مستشهدة بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وأزمتي الغذاء والطاقة المرتبطتين بها.

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وخفضت المنظمة بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية، خلال العام الجاري، في أبريل الماضي، إلى 3% من 4.7%، وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4% في عام 2023.

خسائر عالمية فادحة

في سياق متصل، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس، تقريرا، تحت عنوان “دفع ثمن الحرب”، حمل توقعات عن تراجع النمو العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه: “بعد 2022 الذي كان مرهقا بالنسبة للأسر والشركات، ولا سيما بسبب ارتفاع التضخم، النمو العالمي سيواصل تراجعه 2023”.

وقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2.8 تريليون دولار.